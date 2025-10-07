Holandés se vuelve viral en TikTok tras sorprender cantando canciones de histórica banda chilena

El joven extranjero reconoció a la banda chilena en una entrevista callejera y cantó “Murió la flor”, generando cientos de comentarios y más de 300 mil reproducciones.

Un joven holandés se hizo viral en TikTok luego de sorprender al reconocer y cantar una canción de una histórica banda chilena durante una entrevista callejera realizada por el creador de contenido @renzo_musica.

El video, que supera las 300 mil visualizaciones, muestra al influencer preguntando a dos extranjeros si conocían algo de Chile. Uno de ellos respondió que sabía de un grupo musical, aunque no recordaba el nombre.

Tras descartar que se tratara de Luis Jara o Los Bunkers, el entrevistado reveló que hablaba de Los Ángeles Negros, lo que sorprendió por completo al entrevistador.

“Esto es lo más random que he vivido, un holandés cantando Los Ángeles Negros”, reaccionó el tiktoker mientras el joven interpretaba parte de “Murió la flor”.

El momento generó numerosos comentarios en la plataforma. “No creo esto. Estoy segura de que dos chilenos no hubieran conocido a Los Ángeles Negros”, escribió una usuaria, entre otras reacciones que destacaron la vigencia internacional del grupo.