Hito global: Histórica campaña ciudadana protege para siempre 133 mil hectáreas en la Patagonia chilena

Una alianza internacional, impulsada desde Chile, recaudó más de 78 millones de dólares para conservar el Fundo Puchegüín en Cochamó, completando un corredor biológico clave con Argentina.

Una campaña de recaudación global logró la protección permanente de 133 mil hectáreas de naturaleza en Cochamó, Región de Los Lagos. La iniciativa Conserva Puchegüín, liderada por la ONG Puelo Patagonia, superó su meta al reunir más de 78 millones de dólares con donaciones de 21 países.

La adquisición del Fundo Puchegüín conecta 1.6 millones de hectáreas de áreas protegidas entre Chile y Argentina, salvaguardando un refugio climático con el 11% de los alerces del planeta y especies como el huemul.

Un modelo de conservación con impacto local y global

El plan establece un área protegida de manejo mixto, donde hasta un 80% tendrá conservación estricta y el resto permitirá usos sostenibles para las comunidades locales. “Este es un hito histórico por la magnitud del territorio y la forma participativa en que se hizo”, afirmó Andrés Diez, director de Puelo Patagonia.

La nueva Fundación Conserva Puchegüín dirigirá la implementación del plan de manejo a largo plazo, asegurando la protección legal y la gobernanza compartida del territorio.