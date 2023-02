El actor chileno Pedro Pascal fue el anfitrión de Saturday Night Live, show donde participó de los sketches y presentó al grupo Coldplay. El actor, que interpreta a Joel en The Last of Us, se refirió a sus orígenes en Chile, revelando que sus padres llegaron a Estados Unidos durante la dictadura cívico-militar de 1973.

“Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que arrancar de Pinochet“, señaló cuando dio inicio a su rol como conductor del show.

Posteriormente, y tras presentar a Coldplay, el vocalista, Chris Martin, hizo una especial dedicatoria. “Esto es para Pedro, para Verónica“, dijo el músico inglés, refiriéndose a Verónica Pascal, madre del actor que se suicidó en los 2000.

De acuerdo a The Clinic, Verónica era sobrina de Andrés Pascal Allende, miembro de la Comisión Política del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR).

Por lo que tras la llegada al poder de Augusto Pinochet, la familia de Pedro debió salir al exilio, específicamente hacia Aarhus, Dinamarca, para luego establecerse en Estados Unidos.

Sin embargo, la vida de Pedro tuvo un duro revés en el verano del 2000, cuando su madre se suicidó. En ese entonces, el actor tenía 24 años.

En 2017, y en entrevista con Revista Paula, Pedro se refirió a su temprana pérdida. “No he podido, y no sé si algún día podré, conciliar completamente cómo mis padres se separaron y la tragedia que vino después de esa separación“, sinceró en dicha oportunidad.

“Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era. Es que duele tanto… A veces me siento angustiado y trato de enfrentarlo de la mejor manera posible, porque sé que a mi madre no le gustaría que yo lo hiciera de otra manera”, agregó.

“Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella, aunque se haya ido, y eso me hace sentido“, señaló.

Tras la partida de su madre, Pedro decidió invertir sus apellidos. Hasta ese momento, su nombre era Pedro Balmaceda. A través de su Instragram, el actor ha dedicado algunas publicaciones a su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)