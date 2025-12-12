Herpes Zóster: El enemigo latente que despierta con el dolor y las bajas defensas

Una reactivación del virus de la varicela puede desencadenar un cuadro doloroso y persistente conocido como Herpes Zóster. Expertos llaman a la consulta precoz para evitar la neuralgia crónica y enfatizan la importancia del manejo del estrés y la calidad de vida como factores protectores.

El Herpes Zóster no es una infección nueva, sino un viejo conocido que despierta. Según explicó la Dra. Viviana Maluje, reumatóloga y Past President de la Sociedad Chilena de Reumatología, esta patología es una “reactivación del virus varicela-zóster”. Este virus, responsable de la peste cristal común en la infancia, no desaparece del organismo tras la recuperación, sino que “se queda en nuestros ganglios linfáticos”, acompañando a la persona de por vida y reactivándose cuando las defensas del sistema inmune disminuyen.

A diferencia de la varicela generalizada, esta reactivación tiene un patrón específico y doloroso. La doctora Maluje detalla que el virus sigue “la huella de uno de los nervios”, manifestándose frecuentemente en la zona intercostal. El cuadro clínico incluye la aparición de ampollas y costras en el trayecto nervioso, pero su síntoma cardinal es el dolor, descrito médicamente como “dolor neuropático”, producto de la irritación directa del nervio afectado. En casos más graves, puede comprometer la extremidad inferior o incluso el ojo, lo cual representa un riesgo mayor para la visión.

Una de las complicaciones más temidas es la neuralgia postherpética. Aunque la crisis aguda del Herpes Zóster suele durar un par de semanas, el dolor puede persistir mucho tiempo después de que las lesiones cutáneas han sanado. “El nervio queda irritado por meses y meses”, advirtió la especialista, señalando que esta condición impacta severamente la calidad de vida y la salud mental del paciente. Para combatirlo, la medicina actual utiliza una “analgesia multimodal”, combinando diversos fármacos para hacer el dolor manejable.

Los grupos de riesgo están claramente identificados. Si bien cualquier persona que haya tenido varicela puede desarrollar la enfermedad, la prevalencia aumenta significativamente en mayores de 80 años. Asimismo, los pacientes inmunodeprimidos, ya sea por enfermedades autoinmunes o por el uso de fármacos que bajan las defensas, tienen una mayor probabilidad de reactivación. La doctora Maluje fue enfática en su recomendación ante la sospecha: “Acuda a su médico lo antes posible”, ya que el tratamiento precoz mejora sustancialmente el pronóstico del dolor.

Más allá de los fármacos, el estilo de vida juega un rol crucial en la prevención y recuperación. La reumatóloga destacó que factores como el estrés agudo pueden gatillar la reactivación del virus al darle “el espacio para que se reactive”. Por ello, mantener hábitos saludables no es solo una medida contra el virus, sino una estrategia de bienestar general.

El llamado final de los expertos es al autocuidado integral. Evitar el tabaco y el exceso de alcohol, cuidar la calidad del sueño y la alimentación son pilares fundamentales, pero la doctora Maluje subrayó un factor protector a menudo olvidado: las conexiones humanas. “Las relaciones son muy protectoras para una buena calidad de vida”, concluyó, recordando que una vida social activa y un buen manejo del estrés son herramientas poderosas para mantener nuestro sistema inmune alerta.

