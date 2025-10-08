Hermana de Felipe Camiroaga publica emotiva foto y recuerda el cumpleaños 59 del animador de TV

"Una buena ración de churros con chocolate para ti querido hermano", expresó Paola Bontempi.

La hermana de Felipe Camiroaga, Paola Bontempi, publicó una emotiva fotografía junto al recordado animador de televisión, en el día de su cumpleaños número 59.

En la imagen aparecen ambos junto a su otra hermana, Andrea Bontempi, y Paola aparece embarazada.

“Enero de 2011, mis hermanos acompañándome, esperando a que naciera la primera sobrina de la familia. Merendando churros con chocolate, que tanto le gustaban a Feli“, escribió la actriz en el post de Instagram.

“Hoy celebramos el día de tu cumpleaños, como hacemos cada año, aunque ya no estés. Una buena ración de churros con chocolate para ti querido hermano. Tendrías 59 años. Te adoro”, expresó Bontempi, quien es actriz.

Y agregó: “En un lugar más allá del bien y del mal, hay un jardín, allí te espero”, haciendo alusión al poeta Rumi.

Felipe Camiroaga falleció en 2011 en un trágico accidente junto a la tripulación que viajaba hacia el archipiélago de Juan Fernández.