Tendencias felipe camiroaga

Hermana de Felipe Camiroaga publica emotiva foto y recuerda el cumpleaños 59 del animador de TV

Por CNN Chile

08.10.2025 / 15:57

{alt}

"Una buena ración de churros con chocolate para ti querido hermano", expresó Paola Bontempi.

La hermana de Felipe Camiroaga, Paola Bontempi, publicó una emotiva fotografía junto al recordado animador de televisión, en el día de su cumpleaños número 59.

En la imagen aparecen ambos junto a su otra hermana, Andrea Bontempi, y Paola aparece embarazada.

“Enero de 2011, mis hermanos acompañándome, esperando a que naciera la primera sobrina de la familia. Merendando churros con chocolate, que tanto le gustaban a Feli“, escribió la actriz en el post de Instagram.

“Hoy celebramos el día de tu cumpleaños, como hacemos cada año, aunque ya no estés. Una buena ración de churros con chocolate para ti querido hermano. Tendrías 59 años. Te adoro”, expresó Bontempi, quien es actriz.

Y agregó: “En un lugar más allá del bien y del mal, hay un jardín, allí te espero”, haciendo alusión al poeta Rumi.

Felipe Camiroaga falleció en 2011 en un trágico accidente junto a la tripulación que viajaba hacia el archipiélago de Juan Fernández.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Paola Bontempi (@bontempi.paola)

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Jara admite que "la seguridad no fue prioridad del Gobierno", pero se distancia de Tohá: "No es de izquierda o de derecha"
Festival “Conce al Plato” 2025: Evento gastronómico gratuito con lo mejor de la cocina penquista
Qué hay detrás del buen año que ha tenido el oro y por qué sería una señal de alerta
Sueldos en el Congreso: Informe del equipo de Ossandón revela que 181 funcionarios ganan más que el Presidente
Qué dijeron los presidenciales por la reforma constitucional anunciada por Boric para que FF. AA. refuercen zonas fronterizas
Panoramas culturales para este 11 y 12 de octubre: Teatro infantil, tributo a The Beatles en Providencia y musicales