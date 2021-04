Encontrarte con Rachel Green, Jon Snow, la Mujer Maravilla y Harry Potter en el mismo lugar, pronto podría convertirse en realidad. Ya que HBO Max llegará a Chile a finales de junio con contenido para cada miembro de la familia.

Por primera vez, los chilenos encontrarán el contenido icónico de marcas como HBO, Warner Bros., todo en HBO Max. Los fans tendrán la oportunidad de viajar a mundos mágicos, disfrutar de grandes historias de superhéroes, revivir momentos memorables junto a los personajes más entrañables y tener acceso a un universo amplio de producciones originales locales.

Con una gran variedad de géneros y formatos, HBO Max tendrá algo especial para todos, desde las clásicas y memorables series que amas como Sex and the City de HBO, Game of Thrones, Los Soprano, Big Little Lies, junto con clásicos como Friends, hasta las películas que te marcaron como La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Guasón, Harry Potter, Matrix y Aves de Presa.

Además, para los más pequeños del hogar puedes encontrar contenido como los clásicos Tom y Jerry, Scooby Doo, Looney Tunes y por supuesto nuevas historias que te atraparán de Max Originals como The Flight Attendant, Raised By Wolves, Selena + Chef, entre muchas más.

Recuerda que puedes conocer más sobre tus series y películas favoritas a través de las nuevas cuentas de HBO Max en Instagram, Twitter y Facebook.