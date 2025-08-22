Happy Summit: Una noche para detenerse y descubrir qué nos hace realmente felices

El próximo jueves 4 de septiembre, en IF del Bosque, se celebrará un evento pionero en Chile que propone una mirada distinta: la felicidad no es una emoción pasajera ni una meta futura, sino un estado integral que se puede entrenar desde la ciencia, la conciencia y la conexión real.

Todos buscamos ser felices, pero seguimos mirando en los lugares equivocados. En un mundo donde 1 de cada 4 adultos se siente solo con frecuencia, el 38% de los chilenos vive con ansiedad recurrente, y el uso excesivo de pantallas aumenta en un 70% el riesgo de depresión, la felicidad se ha convertido en una de las preguntas más urgentes de nuestro tiempo.

El próximo jueves 4 de septiembre, en IF del Bosque, se celebrará el Happy Summit, un evento pionero en Chile que propone una mirada distinta: la felicidad no es una emoción pasajera ni una meta futura, sino un estado integral que se puede entrenar desde la ciencia, la conciencia y la conexión real.

Durante una sola noche, los asistentes vivirán charlas breves, experiencias prácticas y dinámicas colectivas que mostrarán cómo alcanzar una vida más plena en equilibrio. Entre los speakers estarán Rodrigo Jarpa, psicólogo clínico, con estrategias de mindfulness y consciencia plena; Caty Ruz, experta en bienestar financiero, con claves para ordenar nuestra relación con el dinero; Carolina Pérez, Máster en Harvard, sobre cómo liberarnos de la hiperconexión digital; y Magdalena Martín, autora de (In)Felicidad, quien explicará la ciencia de la felicidad y cómo aplicarla en la vida cotidiana.

“El Happy Summit es una pausa en medio del ruido. Una experiencia transformadora donde la ciencia se mezcla con la emoción para devolvernos lo que hemos olvidado: que la felicidad se construye todos los días”, afirma Magdalena Martín, quien es la directora del evento.

Las entradas para el Happy Summit ya están disponibles en www.manemartin.com, por un valor de $28.000.