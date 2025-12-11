Grand Prix Lago Ranco confirma octava versión y abre inscripciones a público

Las inscripciones para la carrera de ciclismo de ruta más masiva de Chile se abrirán este miércoles 10 de diciembre, con una ruta de 114 kilómetros alrededor del emblemático lago y premios en efectivo para los ganadores.

La productora AndesChimp confirmó la octava edición del Scotiabank Grand Prix Lago Ranco, el evento ciclístico de ruta más masivo de Chile, que se realizará el 7 de noviembre de 2026.

Las inscripciones se abrirán este miércoles 10 de diciembre a las 10:00 AM, con descuentos especiales para los primeros participantes. La competencia, que reunió a 1.200 ciclistas en su última versión, espera superar esa cifra en su nuevo recorrido de 114 kilómetros alrededor del lago en la comuna de Futrono, Región de Los Ríos.

Una convocatoria masiva con premios y descuentos

El director ejecutivo de AndesChimp, Sebastián Noguera, invitó a ciclistas de todos los niveles a vivir “esta experiencia única en Chile”. La organización repartirá 2 millones de pesos en premios entre los ganadores.

Para facilitar el acceso, los primeros 100 inscritos obtendrán un 50% de descuento al pagar con tarjetas Scotiabank, y habrá 400 entradas early con 30% de descuento. Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web oficial del evento.