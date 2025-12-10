Un gorila haciendo “high five” se llevó el primer premio en los Comedy Wildlife Awards 2025

Los finalistas fueron evaluados en siete categorías, incluyendo reptiles, insectos y peces, además de una sección para fotógrafos jóvenes.

(CNN) — El fotógrafo británico Mark Meth-Cohn había pasado cuatro días caminando por las montañas de Virunga en Rwanda en busca de gorilas, cuando su paciencia y determinación finalmente dieron sus frutos.

Allí se encontró con un joven gorila macho ansioso por demostrar sus habilidades de baile, algo que Meth-Cohn capturó con su cámara y que ahora le ha valido el primer premio en los Nikon Comedy Wildlife Awards de este año.

En un comunicado de prensa, Meth-Cohn comentó sobre su imagen, “High Five” (“Choca los cinco”, en español), que también ganó el premio en la categoría de mamíferos: “Un joven macho estaba especialmente interesado en mostrar su talento acrobático: piruetas, volteretas y patadas altas. Ver su actuación fue pura alegría, y estoy encantado de haber capturado su espíritu juguetón en esta imagen”.

Los organizadores dijeron que fue un año récord para el concurso anual, que recibió más de 10.000 inscripciones de 109 países, y cuyos ganadores fueron anunciados en una ceremonia en Londres este martes por la noche.

Los jueces redujeron las entradas a una selección de 40, que luego fueron presentadas a un panel de jueces que seleccionó al ganador general, así como a los ganadores de cada categoría.

Los finalistas fueron evaluados en siete categorías, incluyendo reptiles, insectos y peces, además de una sección para fotógrafos jóvenes. También hay un Premio del Público, abierto a votación pública en la página web del concurso hasta el 1 de marzo. Otros 10 participantes recibieron una mención especial.

Entre los ganadores de cada categoría se encontraba Grayson Bell, de 13 años, de Estados Unidos, quien ganó el premio Nikon Junior Photographer Award (para aquellos de 16 años o menos), así como la categoría de reptiles, anfibios e insectos con su imagen “Bautismo de un converso no dispuesto”, que muestra dos ranas luchando en el agua.

Paula Rustemeier, de Alemania, ganó la categoría Nikon Young (para fotógrafos menores de 25 años) con una fotografía de zorros juguetones llamada “Hit the dance floor”.

“Todos los ganadores de nuestra categoría utilizan alegría, habilidad e imaginación para capturar el mundo natural, y la imagen ganadora de Mark representa a la perfección el espíritu lúdico de la vida silvestre. En Nikon, nos enorgullece enormemente apoyar a estos narradores visuales y brindarles las herramientas para compartir sus perspectivas únicas, inspirando al público de todo el mundo a conectar con la extraordinaria vida silvestre de nuestro planeta y a cuidarla”, declaró Stefan Maier, director general sénior de marketing de Nikon Europa, en el comunicado de prensa.

Los ganadores están ahora en exhibición, junto con los otros finalistas del concurso, en gallery@oxo en Londres hasta el 14 de diciembre.