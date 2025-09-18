Tendencias fiestas patrias

Google celebra a Chile con un Doodle especial por Fiestas Patrias

Por CNN Chile

18.09.2025 / 11:40

La ilustración muestra las letras del buscador convertidas en nubes sobre un cielo azul, con la bandera nacional flameando en el centro.

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, Google dedicó un Doodle especial a Chile.

Al hacer clic en la imagen, los usuarios son dirigidos a una página con información sobre las tradiciones, actividades y eventos que marcan esta fecha.

Este gesto se suma a la serie de homenajes digitales que Google realiza en todo el mundo, a través de sus Doodles, para conmemorar hitos patrios, culturales y efemérides relevantes.

Los Doodles, que sustituyen momentáneamente el logo tradicional de Google, pueden adoptar la forma de dibujos estáticos o animaciones interactivas, y se han convertido en un distintivo de la plataforma para destacar la diversidad y riqueza cultural global.

