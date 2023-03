Lucky, un gatito perdido en Miami, Estados Unidos, reapareció tras dos años y a 2 mil kilómetros de distancia de su casa.

Durante el fin de semana, la Policía de Kansas descubrió al felino mientras escaneaba su microchip. De alguna manera, el gato logró llegar hasta la ciudad desde el sur de Florida.

El suceso fue dado a conocer, a través de una publicación en Twitter, por la policía de Prairie Village.

Además, los funcionarios policiales también aseguraron que tras escanear el microchip del gato pudieron dar con el domicilio de sus dueños, que quedaba a dos mil kilómetros de distancia.

“Nuestro oficial de control de animales se comunicó con el dueño en Miami y está trabajando para que se reúnan después de dos años de estar separados“, escribió la policía.

This orange tabby cat was found by one of our residents. The microchip came back to an owner in Miami, Florida! Our animal control officer contacted the owner in Miami and is working on getting them reunited after two years of being separated! Still figuring out she got here:) pic.twitter.com/nKtNq9LHaP

— Prairie Village Police (@PVPoliceDept) February 11, 2023