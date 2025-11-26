“No lo manejó bien”: Protagonista del viral “Tata bájame” revela las consecuencias que el video tuvo en la vida de su abuelo

Tras el incidente, su abuelo la llevó a casa y explicó a la familia que no había ocurrido nada grave. Todo cambió cuando el video llegó a internet y se viralizó rápidamente, incluso apareciendo en portadas de diarios.

Sofi, la joven que protagonizó el viral “Tata bájame” cuando tenía tres años, decidió contar en TikTok cómo ocurrió la caída registrada en el video y el efecto que tuvo la exposición pública en su abuelo, pieza central del registro difundido hace 17 años.

Ahora bajo el alias de ssofíacortese relató que ese día, en una plaza de Villa Alemana, un joven se acercó para realizar una entrevista a su abuelo sobre la juventud chilena. Sofi relató que el hombre comenzó a responder mientras la tenía en el columpio.

La verdad detrás del “Tata bájame”

En ese momento, ella decidió bajarse y le pidió varias veces “tata, bájame”, sin obtener respuesta porque él estaba concentrado en la conversación. “Me caí porque intenté hacer fuerza para bajarme, no porque me soltara por descuido”, afirmó.

Tras el golpe, su abuelo la llevó a comprar un reloj de Barbie y luego regresaron a casa. La familia supo del incidente, pero restó dramatismo porque no hubo lesiones graves.

Sin embargo, la situación cambió cuando su madre vio una portada de diario que mostraba capturas del video viralizado. La publicación instaló el tema a nivel nacional y generó comentarios que apuntaban al adulto como un “mal abuelo”.

Sofi señaló que su madre salió a defenderlo y explicó públicamente que se trataba de un simple accidente. La repercusión afectó directamente al hombre. “Mi abuelo estuvo encerrado en la casa como por tres meses. No quería salir porque la gente lo reconocía y lo llamaba”, relató.

Aseguró que él no manejó bien la exposición y optó por mantenerse reservado desde entonces. Incluso hoy evita aparecer en videos o entrevistas. “Me dice ‘no, no, yo estoy muerto, no existo’, y respeto totalmente su decisión”, comentó.

Con el paso de los años, el episodio se transformó en un chiste familiar y la propia Sofi aprendió a lidiar con la atención. Reconoció que en el colegio recibió comentarios que la afectaron, aunque con el tiempo logró sobrellevar la situación y ver el hecho como una oportunidad. “Es algo bueno, un video viral chileno que forma parte de la cultura de internet”, señaló.

Actualmente, quienes descubren su identidad suelen reaccionar con sorpresa y le piden fotos o mensajes. También ha recibido solicitudes de entrevistas, las que acepta sin problema, siempre dentro de los límites que su abuelo prefiere mantener.

Hoy, a casi dos décadas del viral, Sofi comenta que su familia transformó la experiencia en un chiste interno. Aun así, reconoció que en el colegio recibió comentarios que no siempre logró manejar, aunque finalmente aprendió a sobrellevar la exposición. “Esto no es nada malo, es algo bueno”, concluyó.