Tendencias música

Francisca Valenzuela sorprende a Santiago con concierto desde un balcón del Barrio París-Londres

Por CNN Chile

23.12.2025 / 00:45

La cantautora nacional irrumpió en el tradicional sector patrimonial con una presentación íntima dedicada a los emprendedores, en el marco del lanzamiento de una nueva propuesta de gin sin alcohol.

Una inesperada intervención musical transformó la rutina de los asistentes al Mercado París-Londres esta semana. Desde uno de los balcones del icónico barrio capitalino, Francisca Valenzuela ofreció un recital sorpresa, congregando a fanáticos y transeúntes en un evento marcado por la creatividad y los nuevos comienzos.  

La presentación no fue al azar: el show se gestó como un homenaje a “quienes se atreven a partir de cero”, concepto que alineó el lanzamiento en Chile de Tanqueray 0.0, la primera versión sin alcohol de la reconocida marca británica, con la visión artística de la chilena.  

Música y nuevos formatos

Durante la jornada, Valenzuela interpretó “Tómame” (2020), una canción elegida simbólicamente por ser el primer proyecto donde ella ejerció como directora de arte, reflejando el espíritu de “crear desde cero” que impulsó el evento.  

“Siempre me han inspirado los comienzos, ese momento inicial donde no hay certezas, pero sí muchas ganas y libertad creativa. Poder compartir eso desde la música y desde lo visual, en un espacio tan cargado de identidad, fue muy especial”, comentó la artista tras la presentación.

Entre el público que disfrutó de la tarde al aire libre destacaron rostros del mundo actoral y digital, como Pin Montané, Pedro Campos y Manuela Iturrieta (creadora de Zona Libre de Alcohol).  

Armando Barrón, Brand Manager de la marca en Chile, destacó que la elección del Barrio París-Londres buscaba reflejar esa “energía creativa” y celebrar los instantes donde las ideas comienzan a tomar forma.  

