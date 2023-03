Una fotografía del actor chileno Pedro Pascal se ha viralizado y ha causado furor entre los usuarios de redes sociales, a horas de su aparición como presentador en los Premios Oscar 2023.

La imagen, que está tomada en 1993, es parte de su anuario escolar y se puede ver a un joven Pedro Pascal de 18 años.

El registro también muestra escrito su nombre como “Peter Balmaceda“, apodo por el que era llamado.

Cabe recordar que su nombre real es José Pedro Balmaceda Pascal; sin embargo, el actor decidió invertir sus apellidos en honor a su madre.

Así, el intérprete de “Joel” en la exitosa serie de HBO, The Last of Us, continúa acumulando éxitos y cautivando a sus seguidores.

Peter Balmaceda pic.twitter.com/3VhmApGT86 — feña 🍓 | TLOU SPOILERS (@ninaispunk) February 4, 2023

Pedro Pascal en los Oscar 2023

El jueves pasado, se anunció que Pedro Pascal será presentador de una de las categorías en los Premios Oscar 2023.

Asimismo, el chileno ya fue presentador en el Saturday Night Live, uno de los programas más importantes de Estados Unidos, y figuró como invitado en The Graham Norton Show, uno de los estelares más visto en la televisión de Inglaterra.