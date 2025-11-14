Fiscalía brasileña advierte que Kanye West enfrentará arresto inmediato ante cualquier apología nazi en concierto de São Paulo

La Fiscalía del Estado de São Paulo emitió una advertencia formal a Kanye West sobre su posible arresto inmediato si realiza “cualquier tipo de apología del nazismo” durante su concierto programado para el 29 de noviembre en Brasil. La Policía de Choque recibió instrucciones específicas para detener al rapero -quien ahora utiliza el nombre Ye- si canta “Heil Hitler” o hace declaraciones que defiendan ideologías nazis, según confirmaron medios locales.

La medida también afecta a los promotores del evento, Guilherme Cavalcante y Jean Fabrício Ramos, quienes enfrentarían responsabilidades penales.

Incertidumbre logística y antecedentes

Según reportó NME, el concierto enfrenta obstáculos adicionales pues aún no confirman el recinto tras la cancelación del autódromo de Interlagos y la negativa del alcalde Ricardo Nunes a ceder espacios públicos.

La advertencia legal surge pese a la reciente reunión de West con el rabino Yoshiyahu Yosef Pinto, donde supuestamente se disculpó por anteriores comentarios antisemitas atribuidos a su trastorno bipolar. Brasil mantiene legislación estricta contra discursos de odio, considerando la apología nazi como crimen imprescriptible sujeto a penas de prisión.