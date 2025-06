“No entiendo ni una ***”: Finlandesa lanza desafío en redes sociales de “entender una frase en chileno” y se vuelve viral

Una tiktoker finlandesa radicada en Chile generó conversación en TikTok tras publicar un video donde intenta entender una frase típica del español chileno, caracterizada por su velocidad, modismos y giros propios.

La usuaria, conocida como @soyellam, subtituló su publicación con la frase: “No entiendo ni una wea”, en alusión a la dificultad de captar lo que se dice.

El clip ya acumula cerca de 500 mil reproducciones y más de 25 mil likes, y ha sido ampliamente comentado por usuarios chilenos y extranjeros.

El audio que acompaña el video dice:

“Pero cómo no vay a cachar la wea si es terrible papa, un ratito que lo escuchi, le agarrai’ la mano altiro. Lo practicai un ratito y te vai como avión. No te compliquí weon si la wea es piola. Acá el que cacha cacha y el que no cacha no cacha poh, una pa los vios, dos pa los weones. Y ahora si no cachai es porque eri entero longi.”