Fiestas de fin de año: las claves para cuidar a las mascotas durante Navidad y Año Nuevo

Se aproxima el fin del año y con esto llegan las fiestas de Navidad y Año nuevo. Instancia que reúne a toda la familia en una celebración junto a sus seres queridos, sin dejar de lado a las mascotas, quienes merecen un cuidado mayor durante esta época del año. Es por esto que, en la siguiente nota, te entregamos los mejores consejos para cuidar de tu mascota durante estas fiestas.

Con la llegada de las fiestas de fin de año, son miles de personas las que disfrutarán una instancia de celebración con sus seres queridos y con esto, no podemos dejar de lado a los regalones de la casa, los animales de compañía, quienes pasan a ser uno más a quien cuidar y celebrar.

Aun así, estos pequeños durante esta época del año necesitan una atención más cuidadosa, debido a las altas temperaturas, hábitos y horarios que solemos adquirir durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Es por esto, que te entregamos algunos consejos y recomendaciones a llevar a cabo para cuidar de tus mascotas durante las fiestas.

Cómo cuidar a mi mascota durante las fiestas de fin de año

Se acerca la esperada cena de Navidad y Año Nuevo, un espacio para compartir y disfrutar de una rica comida con el propósito de pasar un tiempo agradable con familiares y amigos. Reuniones donde el común es querer compartir los alimentos sin dejar a nadie afuera, pero aun así, muchas de las cosas que consumimos pueden ser perjudiciales para la salud de las mascotas.

Bajo este contexto, Carolina Figueroa, Scientific Communication & Affairs Manager Latam Seeds de Royal Canin, detalló sobre algunos puntos a considerar durante la comida de los regalones durante esta época.

“Mantener una alimentación balanceada, diseñada específicamente para las necesidades de cada mascota según su edad, tamaño y estado de salud, evitando ofrecer sobras o alimentos fuera de su dieta habitual”, señaló Figueroa.

Por otro lado, la decoración para Navidad como los árboles, luces, esferas y envolturas pueden causar mucha expectación para los más curiosos del hogar, como los perros y los gatos. Una ambientación llamativa que pueden generar accidentes, asfixias o lesiones si no hay una protección sobre las mascotas y el cuidado de que puedan ser mordidos o ingeridos. Es por esto, que se aconseja colocar las decoraciones fuera del alcance de las mascotas y una supervisión de estas, sobre todo durante los momentos de mayor actividad en el hogar.

Otro de los factores a considerar son: el ruido y los fuegos artificiales, ya que pueden provocar miedo o ansiedad en los animales.

Desde Royal Canin, sugieren habilitar un espacio tranquilo y seguro donde las mascotas puedan refugiarse cuando lo necesiten.

El espacio debe contar con una cama, agua y juguetes que ayuden al animal a sentirse protegido y relajado durante las celebraciones. A su vez, es clave es identificar si tu mascota presenta síntomas de ansiedad en algún punto de las festividades. A continuación encontrarás los comportamientos de alerta frente a alguna crisis de ansiedad o estrés en tu mascota:

perros: ladridos excesivos, inquietud, intentos de escape, destrucción de objetos y comportamientos compulsivos como perseguirse la cola.

ladridos excesivos, inquietud, intentos de escape, destrucción de objetos y comportamientos compulsivos como perseguirse la cola. gatos: marcaje inadecuado, escondite constante, vocalización extrema, automutilación (lamido excesivo) y agresividad repentina.

Si observas que alguno de estos comportamientos se repite hay productos que pueden ayudar a aliviar, en cierta medida estos momentos, los cuales pueden ser recomendados por veterinarios, como terapias con feromonas, extractos de hierbas y suplementos, e incluso alimentos específicamente utilizados para calmar a los más pequeños.

Mantener rutinas y atención veterinaria

Aunque sea una época de bastante movimiento y cambios en la rutina, es crucial conservar, en la medida de lo posible, los horarios de alimentación, paseos y descanso. Además, ante cualquier síntoma o comportamiento fuera de lo habitual, Carolina Figueroa, recalca la importancia de consultar a un médico veterinario.

“En Royal Canin creemos que la mejor forma de demostrar amor en Navidad es cuidando de la salud y el bienestar de perros y gatos, brindándoles una nutrición adecuada y un entorno seguro”, finalizó Figueroa, asegurando que con pequeños cambios y la toma responsable de decisiones puede ser el factor decisivo para una experiencia segura y feliz para toda la familia durante estas fiestas.