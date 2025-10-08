Tendencias panoramas

Festival “Conce al Plato” 2025: Evento gastronómico gratuito con lo mejor de la cocina penquista

Por Polet Herrera

08.10.2025 / 17:43

Concepción no es solo la ciudad del rock, sino que también destaca por su gastronomía local. Un evento gratuito para disfrutar este mes de octubre es el Festival “Conce al Plato”, que reúne lo mejor de la cocina penquista y sus variadas cervezas artesanales.

Chile goza de una variada gastronomía, especialmente en la zona centro-sur. Concepción no solo es la ciudad del rock, sino que también se perfila como un epicentro culinario, y el momento ideal para demostrarlo es el Festival “Conce al Plato”, que se realizará en el Parque Bicentenario.

Coordenadas del Festival “Conce al Plato”

El evento gastronómico se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre. Durante ambos días participarán cerca de 80 expositores, incluyendo restaurantes, bares, viñateros, cafeterías, emprendedores y cervecerías artesanales, que ofrecerán los tradicionales sabores de la cocina penquista.

La entrada es gratuita, pero requiere descarga previa de tickets a través del sitio oficial: https://www.concealplato.cl/eventos

 

Concurso “Conce al Plato”

La comunidad penquista tendrá la difícil decisión de escoger a los ganadores en distintas categorías:

  • Chef del año
  • Identidad gastronómica
  • Trayectoria
  • Difusión gastronómica
  • Destino turístico gastronómico

 

