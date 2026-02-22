Tendencias Viña 2026

Festival de Viña 2026: Los memes que ha dejado la primera jornada del certamen

Por CNN Chile

22.02.2026 / 21:26

La noche inaugural del certamen no solo brilló por las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli, sino también por la creatividad de los usuarios que convirtieron cada detalle en tendencia con humor y comentarios virales.

La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026, celebrada este domingo en la Quinta Vergara, no solo destacó por el talento de los artistas y la energía del público.

Como es tradición, las redes sociales se tomaron la noche con una ola de memes que comentaron cada detalle del evento, desde las actuaciones hasta las reacciones del “Monstruo”.

Los virales de la noche

Usuarios de plataformas como X convirtieron la transmisión en un fenómeno paralelo, ridiculizando con humor situaciones cotidianas y exagerando gestos de los famosos sobre el escenario.

A continuación, una selección de los memes que marcaron tendencia durante la noche inaugural del certamen más importante de la música latinoamericana:

