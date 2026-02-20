Festival de Viña 2026: Los memes que ha dejado la Gala del certamen
Por CNN Chile
20.02.2026 / 22:40
La previa del Festival no solo brilló por los vestidos y el glamour, sino también por la creatividad de los usuarios que convirtieron cada detalle en tendencia con humor y comentarios virales.
La Gala del Festival de Viña del Mar 2026, celebrada este viernes en el Sporting Club, no solo destacó por la elegancia de los looks y la presencia de las figuras del espectáculo.
Como es tradición, las redes sociales se tomaron la jornada con una ola de memes que comentaron cada detalle del evento, desde los atuendos hasta las entrevistas en la alfombra roja.
Los virales de la noche
Usuarios de plataformas como X a transmisión en un fenómeno paralelo, con humor situaciones y comentarios ingeniosos. Revísa los mejores acá: