Tendencias Viña 2026

Festival de Viña 2026: Los memes que ha dejado la Gala del certamen

Por CNN Chile

20.02.2026 / 22:40

{alt}

La previa del Festival no solo brilló por los vestidos y el glamour, sino también por la creatividad de los usuarios que convirtieron cada detalle en tendencia con humor y comentarios virales.

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026, celebrada este viernes en el Sporting Club, no solo destacó por la elegancia de los looks y la presencia de las figuras del espectáculo.

Como es tradición, las redes sociales se tomaron la jornada con una ola de memes que comentaron cada detalle del evento, desde los atuendos hasta las entrevistas en la alfombra roja.

Los virales de la noche

Usuarios de plataformas como X a transmisión en un fenómeno paralelo, con humor situaciones y comentarios ingeniosos. Revísa los mejores acá: 

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

País Ministro de Salud (s) Martorell reporta que 16 personas están en “alto riesgo vital” tras explosión en Renca
Matteo Bocelli causó furor en la Gala de Viña 2026: Así reaccionaron las redes a su paso por la alfombra roja
Jean Philippe Cretton deslumbra con innovador look rockero en la Gala de Viña
Carolina Arregui reaparece en la Gala de Viña 2026 tras la muerte de su esposo, Roy Sothers: "Las mujeres somos resilientes"
SEC cursa primeras multas por mega apagón de febrero: Sanciona a Transelec, InterChile y al Coordinador Eléctrico Nacional
Festival de Viña 2026: Los memes que ha dejado la Gala del certamen