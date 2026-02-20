Festival de Viña 2026: Los memes que ha dejado la Gala del certamen

La previa del Festival no solo brilló por los vestidos y el glamour, sino también por la creatividad de los usuarios que convirtieron cada detalle en tendencia con humor y comentarios virales.

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026, celebrada este viernes en el Sporting Club, no solo destacó por la elegancia de los looks y la presencia de las figuras del espectáculo.

Como es tradición, las redes sociales se tomaron la jornada con una ola de memes que comentaron cada detalle del evento, desde los atuendos hasta las entrevistas en la alfombra roja.

Los virales de la noche

Usuarios de plataformas como X a transmisión en un fenómeno paralelo, con humor situaciones y comentarios ingeniosos. Revísa los mejores acá:

#GalaViña2026 Los hombres todos los años en la Gala de Viña pic.twitter.com/WRze9jJS1G — La Zorra (@Chilean_Grinch) February 21, 2026

#GalaViña Es linda Inna Moll peor el vestido mmm está raro como juntaron de todo y lo armaron ajjssjjs 🤔🤔🤔🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ #GalaViña2026 pic.twitter.com/6pVaRzcJGN — Cristian Retamales (@CristianReta03) February 21, 2026

En la Gala de Viña 2026 la Tonka anda sin reloj

los vendió todos #GalaViñaMega pic.twitter.com/4GBoMzoi1X — 😏 (@Placton69) February 21, 2026

Qué es esta huevá. De los creadores de la chala bota el vestido/chaqueta Diseño de la misma galla que mando con croptop a los deportistas a los juegos de invierno. Alguien que le quite las tijeras a la Javiera Jordan por favor #GalaViña2026 pic.twitter.com/D9XnsyyAED — Danilu (@_Dani_luz_) February 21, 2026

#GalaViña2026 Aquí viendo y criticando la gala pic.twitter.com/274b19pXm1 — Vale Montenegro 🤓 (@valitamonte) February 21, 2026

Este año no se actualizará el meme #GalaViña2026 pic.twitter.com/8spLwDjgiA — ISABEL ⊬ (@isabeliwis_) February 21, 2026

Yo si Q_are no sale en la gala de viña en dentro de 1 minuto pic.twitter.com/TtwOLp0xDH — ᴀɴɴ .ᐟ I’LL SEE SKZ (@hyunnniy) February 21, 2026

qare coke studio es Mañana !!! QARE EN VIÑA

GALA DE VIÑA 2026 pic.twitter.com/TVccElBzSt — sebimin 𐔌՞. .՞𐦯 (@sebimin6) February 21, 2026

Está cambiado Jamin QARE EN VIÑA

GALA DE VIÑA 2026#Viña2026 pic.twitter.com/zLnVsoxKp7 — cati en hwai🍹 (@manzanitia) February 21, 2026

y cuando chucha salen los q_are en la gala d viña pic.twitter.com/IQUXaldJTb — mari (cona) (@epist0laresss) February 21, 2026

Se me va un poco de mi alma cada vez q la transmisión de twitch tiene problemas 😭😭 QARE EN VIÑA

GALA DE VIÑA 2026#Viña2026 pic.twitter.com/qc3q2RTASW — nyraa🍹 QARE EN VIÑA (@qareluv) February 21, 2026

GENIAL Pifean a Daniela Aranguiz en la gala de Viña. 👌#GalaViña2026 pic.twitter.com/1LmMwfZxUr — H (@hernan_sr) February 21, 2026

marcelo marocchino y su señora recordando uno de los mejores memes que han salido de una Gala de Viña #GalaViña2026 https://t.co/SJ0awsiNzM — Danilu (@_Dani_luz_) February 21, 2026

Cecilia Gutiérrez, Paula Escobar y Mariela Sotomayor en Gala de Viña pic.twitter.com/lBTIQv30Vd — Shōtarō KANEDA (@Sh074ro_kaneda) February 21, 2026