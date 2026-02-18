Fenómeno therian: ¿Qué le pasa al cuerpo al caminar o saltar como un animal?

En redes abundan los videos de jóvenes corriendo con manos y pies en el suelo o saltando como felinos. ¿Cuáles son los efectos de ello en el cuerpo?

El fenómeno de los llamados therians, personas que se identifican a nivel psicológico o espiritual con un animal no humano y que imitan sus movimientos, ha ganado visibilidad.

En redes sociales abundan los videos de adolescentes corriendo con manos y pies en el suelo, saltando como felinos o desplazándose por el piso, generando un amplio debate.

En una columna, Frano Giakoni Ramírez, director de la carrera de Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello, analizó el impacto físico de estos patrones de movimiento.



“Desde el punto de vista biomecánico, estos patrones no son nuevos (…) Muchos de esos movimientos forman parte de métodos consolidados de preparación física y rehabilitación”, parte señalando.

En su análisis, explica que desplazarse en cuatro apoyos implica una activación muscular relevante. “A nivel físico, se activa de forma importante el core, los hombros, las muñecas, la cadera y la musculatura estabilizadora profunda. A diferencia de la marcha bípeda habitual, la cuadrupedia aumenta la demanda neuromuscular, mejora la coordinación intersegmentaria y puede desarrollar estabilidad escapular y lumbopélvica”, señala.

“Otro aspecto es el gasto energético. Estudios sobre locomoción en cuadrupedia muestran que el costo metabólico es superior al de caminar, lo que convierte estos desplazamientos en un estímulo cardiovascular moderado si se realizan de forma continua. No obstante, cuando se ejecutan de manera intermitente y recreativa, como ocurre en muchos casos asociados a esta tendencia, el impacto físico suele ser más lúdico que sistemático“, agrega.

Sin embargo, Giakoni subraya que el beneficio depende del contexto, ya que “cualquier patrón de movimiento, por llamativo que sea, debe respetar principios básicos de carga, técnica y progresión (…). Cuando una tendencia viral incorpora actividad física sin acompañamiento técnico, existe el riesgo de sobreestimar su valor o subestimar su impacto mecánico”.

“Apoyos repetidos en muñecas, saltos sin adecuada absorción o movimientos explosivos sin supervisión pueden aumentar el riesgo de lesiones, especialmente en adolescentes cuyo sistema musculoesquelético aún está en desarrollo”, advierte el especialista.

Pese a ello, Giakoni afirma que explorar distintos patrones de movimiento no es negativo en sí mismo, afirmando que “estos movimientos pueden tener efectos positivos si se integran con criterio. En etapas tempranas, gatear, rodar y desplazarse en múltiples planos es fundamental para la maduración neuromotora. En adolescentes y adultos, volver a explorar patrones locomotores variados puede mejorar la conciencia corporal y romper la monotonía del sedentarismo. El problema no es el movimiento en sí, sino la ausencia de estructura“.

En un contexto de creciente sedentarismo juvenil, el experto llama a encauzar estas prácticas: “El cuerpo humano está diseñado para moverse en múltiples planos y patrones, no solo sentado frente a una pantalla. Si esta tendencia logra que más jóvenes se activen físicamente, el desafío será canalizar ese movimiento hacia prácticas seguras y estructuradas”.

“En ejercicio físico, no todo lo que se mueve es entrenamiento. Y no todo lo viral es inocuo”, cierra.