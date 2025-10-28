Tendencias star wars

Fans impulsan campaña para rescatar secuela rechazada de Star Wars con Ben Solo

Por CNN Chile

28.10.2025 / 14:32

{alt}

Seguidores emplean aviones publicitarios y vallas en Times Square para presionar a Disney, tras revelarse el proyecto abandonado que habría revivido al personaje de Adam Driver.

Los seguidores de Star Wars han lanzado una campaña de alto perfil para salvar The Hunt for Ben Solo, la secuela rechazada que habría devuelto a la vida al personaje de Ben Solo.

BosuLa iniciativa surgió después de que Adam Driver revelara que él y el director Steven Soderbergh escribieron y propusieron la película, describiendo el guion como “uno de los más geniales en los que he sido parte”.

Sin embargo, Disney rechazó el proyecto al no ver viable la resurrección del personaje, lo que desencadenó la movilización fan.

Protestas creativas en puntos estratégicos

Según reportó NME, los partidarios han recurrido a métodos llamativos para hacerse oír. Un avión sobrevoló los estudios de Disney en California con una pancarta que decía: “Save #TheHuntForBenSolo”.

Paralelamente, una valla publicitaria en Times Square mostró el mensaje: “For Adam. No one’s ever really gone. Hope lives. Ben is alive! #THBS”. El fan B.D. Neagle, responsable de la valla, explicó que “la historia de Ben no había terminado” y destacó que existen precedentes para revivir personajes en la saga.

Las imágenes de estas acciones han circulado ampliamente en redes sociales, intensificando la presión sobre la empresa.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Negocios La española Sacyr es seleccionada para una concesión vial en la Región del Biobío: Construcción tardará de 3 a 4 años
La historia de la carabinera chilena que lidera la selección policial en la ONU: “La exigencia es harta”
Peaje a luca, restricción para camiones y más: Anuncian medidas para este fin de semana largo
Netanyahu ordena ataques "inmediatos y poderosos" en Gaza tras acusar a Hamás de violar tregua
Netflix estaría preparando una serie animada de Crash Bandicoot, según reportes de la industria
Municipalidad de Santiago deberá pagar más de $280 millones en indemnización a familia de trabajador que murió por choque de camión recolector