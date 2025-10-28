Fans impulsan campaña para rescatar secuela rechazada de Star Wars con Ben Solo

Seguidores emplean aviones publicitarios y vallas en Times Square para presionar a Disney, tras revelarse el proyecto abandonado que habría revivido al personaje de Adam Driver.

Los seguidores de Star Wars han lanzado una campaña de alto perfil para salvar The Hunt for Ben Solo, la secuela rechazada que habría devuelto a la vida al personaje de Ben Solo.

BosuLa iniciativa surgió después de que Adam Driver revelara que él y el director Steven Soderbergh escribieron y propusieron la película, describiendo el guion como “uno de los más geniales en los que he sido parte”.

Sin embargo, Disney rechazó el proyecto al no ver viable la resurrección del personaje, lo que desencadenó la movilización fan.

Protestas creativas en puntos estratégicos

Según reportó NME, los partidarios han recurrido a métodos llamativos para hacerse oír. Un avión sobrevoló los estudios de Disney en California con una pancarta que decía: “Save #TheHuntForBenSolo”.

a plane in the sky & a billboard in times square, we’re serious about getting ben solo back #TheHuntForBenSolo pic.twitter.com/XhXAAx0dqy — biscooti🍪 (@adamdriverss) October 25, 2025

Paralelamente, una valla publicitaria en Times Square mostró el mensaje: “For Adam. No one’s ever really gone. Hope lives. Ben is alive! #THBS”. El fan B.D. Neagle, responsable de la valla, explicó que “la historia de Ben no había terminado” y destacó que existen precedentes para revivir personajes en la saga.

Las imágenes de estas acciones han circulado ampliamente en redes sociales, intensificando la presión sobre la empresa.