Experta explica: ¿Por qué el uso excesivo de dispositivos móviles puede causar dolor cervical o síndrome del túnel carpiano?

El uso prolongado de teléfonos celulares y otro tipo de dispositivos podría generar algunas alteraciones en la postura de niños, adolescentes y adultos.

El uso excesivo de dispositivos móviles ha encendido alertas médicas respecto al su impacto en la salud postural de niños, adolescentes y adultos.

Y es que el creciente uso de celulares y otros dispositivos ha provocado aumentos en condiciones como “Text Neck” (dolor cervical) o síndrome del túnel carpiano.

Si bien la tecnología ofrece múltiples beneficios, como acceder a información al instante, estar durante mucho tiempo frente a una pantalla podría causar alteraciones postulares, dolores crónicos y, a largo plazo, hasta malformaciones si no se toman medidas de prevención adecuadas.

La doctora Andrea Simian, especialista en Neurocirugía de la Universidad de Chile, subespecialista en cirugía de columna y miembro de la Clínica Revitamed, explicó algunas de las consecuencias que podría traer el uso prolongado de dispositivos móviles.

“El término ‘Text Neck’ describe una serie de alteraciones provocadas por la flexión repetida y prolongada del cuello al mirar hacia abajo para utilizar dispositivos móviles”, señaló.

Esta postura es frecuente en jóvenes que pasan varias horas al día utilizando redes sociales, lo que genera una carga adicional sobre las estructuras verticales.

Estudios demuestran que al inclinar la cabeza hacia adelante, el peso que soporta la columna cervical se incrementa notablemente: a 15 grados de flexión, la carga es de aproximadamente 12 kilos; a 30 grados, 18 kilos; y a 60 grados, hasta 27 kilos. “Esta sobrecarga constante puede deformar progresivamente las estructuras óseas y ligamentarias del cuello”, advirtió la experta.

Por otro lado, el síndrome del túnel carpiano “ocurre cuando el nervio mediano que atraviesa la muñeca se comprime debido a inflamación de los tejidos circundantes”.

Dicha compresión genera síntomas como hormigueo, dolor y debilidad, especialmente en el pulgar, índice y dedo medio.

El uso excesivo del celular, al requerir movimientos repetitivos de los dedos y mantener posturas forzadas durante tiempos prolongados, podría agravar esta condición.

Uso prolongado de dispositivos móviles

También existen otras patologías, las más frecuentes son:

Tendinitis de Quervain: Inflamación de los tendones que controlan el movimiento del pulgar

Inflamación de los tendones que controlan el movimiento del pulgar “WhatsAppitis”: Dolor e inflamación en el pulgar debido al uso excesivo de aplicaciones de mensajería

Cómo cuidar manos y muñecas al usar celular

La doctora Simian recomendó:

Realizar pausas activas cada 20 a 30 minutos

Alternar el uso de ambas manos para manipular el dispositivo

Incorporar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de manos y muñecas

Utilizar soportes o atriles para mantener el celular a la altura de los ojos

Promover la concientización sobre los riesgos y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas

“El uso consciente y responsable del teléfono móvil es clave para prevenir lesiones a largo plazo en la columna y las extremidades superiores”, acotó.