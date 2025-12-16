Experta explica: ¿Cuáles son los beneficios de contar pasos?

Entre los beneficios de caminar está el control de la presión arterial, perder peso o mantenerlo y mejorar el equilibrio y la coordinación.

Rastrear los pasos en el celular, smartwatch o podómetro es una práctica común. Sirve para ver cómo nos movemos durante el día.

Sin embargo, ¿cómo saber cuál es el número adecuado de pasos? O ¿hay tipos de pasos que sean mejores para unos que otros?

La entrenadora personal en fisioterapia y medicina deportiva en Mayo Clinic Health System de Wisconsin, Mackenzie Long, explica cuáles son los beneficios de contar pasos.

“Tanto si rastrea sus pasos con su teléfono, un smartwatch o un podómetro, el resultado es el mismo: tendrá un buen indicador de cuánto se mueve a lo largo del día“, señaló.

Además, comentó que el mejor dispositivo para cada persona “es aquel que vaya a utilizar”.

Por ejemplo, algunas de estas herramientas dan la posibilidad de configurar alertas y objetivos que recuerden a la persona que debe moverse.

En esa línea, la experta indicó que el objetivo final es moverse 150 minutos a la semana.

¿Cuáles son los beneficios de caminar?

Controlar su presión arterial

Perder peso o mantenerlo

Mejorar el equilibrio y la coordinación

Aumentar la fuerza del core

Gestionar el estrés y mejorar el estado de ánimo liberando endorfinas

Controlar su diabetes

Reducir el riesgo de ataque cardíaco

Reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

Mantenerse fuerte y activo

Caminar tiene una serie de beneficios, entre ellos, mejorar el sueño, frenar el deterioro mental, reducir el riesgo de demencia y algunos tipos de cáncer, además de mantener su independencia en la edad avanzada.

Long acotó que “si usted está en un viaje de pérdida de peso con asistencia médica, ya sea mediante cirugía bariátrica o un medicamento GLP-1, estar físicamente activo le ayudará a quemar calorías, ganar fuerza, mantener la masa muscular y la densidad ósea y promover una pérdida de peso sostenible”.

De todos modos, no existe un “número mágico” de pasos para obtener los beneficios mencionados.

“Si puede alcanzar los 10 mil pasos al día, estupendo. Una investigación ha demostrado que 10 mil pasos diarios pueden reducir la mortalidad prematura, y que la mayor parte de esa reducción sucede entre los 4 mil y los 8 mil pasos”, aseveró.