Experiencia Cósmica Inmersiva: PUCV inaugura viaje por el Universo a través de Realidad Virtual

Este jueves 28 de agosto, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) inauguró la “Experiencia Cósmica Inmersiva VR” junto a autoridades regionales y universitarias. El proyecto, realizado por la Facultad de Ciencias y las Escuelas de Periodismo, Arquitectura y Diseño e Ingeniería Civil de la PUCV, ofrece una propuesta inédita en Chile: una aventura astronómica que permite recorrer el Universo como nunca antes, con gafas de realidad virtual, gracias a la tecnología de 360°.

Financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a través del programa ‘Ciencia Pública’, y con la colaboración de la Biblioteca Santiago Severín, la PUCV invita a toda la región y el país a participar de la experiencia que se desarrollará en el Auditorio del Campus (Avenida Universidad #330, Curauma, Valparaíso). Esta será gratuita y estará disponible con inscripción previa desde el 1 de septiembre hasta el 13 de noviembre.

El Seremi de Ciencia de la región de Valparaíso, Rodrigo González, señaló en la ceremonia de lanzamiento que “A través de Ciencia Pública y de una buena ejecución, es que nosotros podemos llegar a las personas para que entiendan y dimensionen el trabajo de los científicos”. En ese sentido, la autoridad invita a toda la comunidad de la región, a que “sienta la ciencia y la haga parte”.

En esa misma línea, la Vicerrectora de Vinculación con el Medio PUCV, Jacqueline Páez, hizo hincapié en la relevancia de este proyecto a nivel universitario, regional y nacional: “Este es un espacio que puede ser promotor para diferentes niños, niñas y adolescentes del sistema educativo, porque sin duda es una experiencia que ojalá todos puedan tener, donde esperamos como universidad llegar a esos espacios, brindar estas oportunidades, el desafío es grande, pero también el producto que hoy día estamos vivenciando, sin duda, responde al capital humano avanzado que tiene nuestra universidad”.

Por su parte, Manuel Bravo, Decano de la Facultad de Ciencias PUCV, comentó que como institución “estamos muy contentos, es una experiencia maravillosa. Si alguien viene a esta actividad, no solo se llevará un recuerdo, sino una experiencia completa en 360 grados, donde además se expresa todo el conocimiento que se tiene de las distintas realidades y las escalas del mundo que nos rodea”.

También la directora de la Biblioteca Santiago Severín, Francisca Araneda, agregó respecto a la experiencia vivida que “como biblioteca nos pone muy contentos estar colaborando en este proyecto. Esta realidad inmersiva, la verdad, es algo que toda la comunidad debería vivir. No solamente permite un acercamiento hacia la ciencia, hacia la astronomía, sino que también lo convierte en una experiencia estética enriquecedora”.

Este proyecto está pensado para personas de todas las edades, combinando divulgación científica, impacto visual y entretenimiento, asimismo ofrece la oportunidad única para aprender y asombrarse al mismo tiempo. Las inscripciones ya están abiertas y puedes reservar un cupo a través de este enlace: https://linktr.ee/ECI_VR.