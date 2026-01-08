Tendencias mascotas

Estudio revela que perros ‘superdotados’ aprenden palabras escuchando conversaciones ajenas

Por CNN Chile

08.01.2026 / 16:18

Investigadores comparan esta habilidad, extremadamente rara en canes, con la de niños de 18 meses y destacan su capacidad para aprender sin interacción directa.

(EFE) – Un nuevo estudio publicado en Science demuestra que algunos perros excepcionales, llamados “dotados para aprender palabras” (GWL), pueden aprender el nombre de sus juguetes simplemente escuchando conversaciones entre sus dueños y otras personas, sin que la información se dirija a ellos directamente.

Esta capacidad, comparable a la de niños de 18 meses, desafía la comprensión tradicional sobre el aprendizaje animal.

Habilidades similares a las humanas

Investigadores de la Universidad Eötvös Loránd y de la Universidad de Veterinaria de Viena probaron a diez de estos perros, como los border collies Miso y Bryn, que saben cientos de palabras.

En las pruebas, siete de cada diez canes aprendieron los nombres de nuevos objetos tras escuchar diálogos ajenos. Los científicos concluyeron que estos perros “poseen habilidades sociocognitivas funcionalmente paralelas a las de los niños” y pueden usar mecanismos flexibles para adquirir nuevo vocabulario.

El hallazgo sugiere que los procesos que permiten el aprendizaje de palabras a partir del habla escuchada no son exclusivos de los seres humanos, ofreciendo un modelo único para estudiar los orígenes del lenguaje.

