Estudio revela que algunos perros muestran comportamientos adictivos hacia sus juguetes

Por CNN Chile

09.10.2025 / 15:56

Una investigación de la Universidad Veterinaria de Viena identificó que razas como terriers y pastores son más propensas a conductas similares a la adicción, con síntomas como ansiedad e incapacidad para controlar el impulso de jugar.

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports descubrió que algunos perros pueden desarrollar comportamientos similares a la adicción hacia sus juguetes, comparable a los trastornos de conducta en humanos. La investigación, dirigida por Stefanie Riemer de la Universidad Veterinaria de Viena, analizó a 105 perros de diferentes razas y edades, identificando que 33 de ellos mostraron una tendencia elevada a conductas adictivas.

Los científicos observaron a los animales en una serie de ejercicios controlados donde se midieron reacciones como saltar hacia el juguete, ladrar cuando no estaba accesible o ignorar la comida disponible. Los perros con altos niveles de comportamiento similar a la adicción obtuvieron puntuaciones más elevadas en criterios como el deseo intenso, la falta de autocontrol y la atribución de importancia excesiva al juguete. Las razas terrier y pastor presentaron la mayor prevalencia de estos patrones.

Factores genéticos y ambientales

Riemer explicó a The Guardian que el componente genético parece influir significativamente, aunque los dueños no fomentaron directamente estas conductas. Sin embargo, los investigadores aclararon que no todos los perros entusiastas con sus juguetes desarrollan una adicción real, ya que este trastorno requiere consecuencias negativas documentadas para el individuo. El Dr. Serge Ahmed, especialista en adicciones del CNRS francés, valoró el estudio pero destacó que se necesita más evidencia sobre los efectos adversos crónicos en los perros afectados.

El equipo enfatizó que estos hallazgos no implican que todos los “adictos a la pelota” sufran un trastorno, pero abren nuevas líneas para comprender la conducta animal y su similitud con las adicciones humanas.

