Congelar el pan: Estudio revela que refrigerarlo puede hacerlo más saludable

Investigadores latinoamericanos descubrieron que el proceso de congelar y descongelar el pan puede aumentar hasta en un 30% el almidón resistente, un componente que mejora la digestión, estabiliza la glucosa y fortalece el sistema inmunológico.

Un estudio científico realizado por investigadores latinoamericanos reveló que congelar el pan puede hacerlo más saludable, transformando su composición interna y potenciando sus beneficios para la salud digestiva y metabólica.

El cambio nutricional detrás del congelador

Según explicó la Dra. Paula Vergara, nutrióloga de Clínica INDISA, el almidón del pan —su principal carbohidrato— sufre una transformación durante el proceso de congelación. “Este proceso, conocido como retrogradación, convierte el almidón normal en almidón resistente, que no se digiere en el intestino delgado y llega intacto al colon, donde alimenta a la microbiota intestinal”, señaló la especialista.

De acuerdo con los investigadores, este cambio puede aumentar hasta en 30% el contenido de almidón resistente, una sustancia asociada a múltiples beneficios para el cuerpo.

Los beneficios de congelar y descongelar el pan

Mejor control glucémico: el almidón resistente ayuda a mantener niveles estables de azúcar en sangre, siendo especialmente útil para personas con diabetes o prediabetes.

el almidón resistente ayuda a mantener niveles estables de azúcar en sangre, siendo especialmente útil para personas con diabetes o prediabetes. Salud intestinal: actúa como alimento para la microbiota, favoreciendo la producción de ácidos grasos que mejoran el tránsito y reducen la inflamación.

actúa como alimento para la microbiota, favoreciendo la producción de ácidos grasos que mejoran el tránsito y reducen la inflamación. Mayor absorción de minerales: mejora la biodisponibilidad de nutrientes esenciales.

mejora la biodisponibilidad de nutrientes esenciales. Refuerzo inmunológico: fortalece las defensas naturales del organismo.

No obstante, la especialista advirtió que quienes padecen intolerancias digestivas podrían experimentar inflamación al consumir pan con mayor cantidad de almidón resistente.

Consejos para aprovechar sus beneficios

La Dra. Vergara entregó algunas recomendaciones para congelar y descongelar el pan de manera correcta:

Para congelar Para descongelar Corta el pan en rebanadas antes de congelar. Descongela a temperatura ambiente. Envuélvelo bien para evitar quemaduras por frío. Usa tostadora para rebanadas individuales. Congélalo cuando esté fresco, idealmente el mismo día de la compra. Evita el microondas si quieres mantener la textura original.

La especialista destacó que incorporar este hábito es una forma simple de mejorar la calidad nutricional de un alimento cotidiano. Además, recordó que quienes deseen realizar cambios en su dieta pueden consultar al equipo de nutrición y metabolismo de Clínica INDISA.