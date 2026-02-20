Estudio nacional revela cómo se toma la piscola en Chile: 72% prefiere la mezcla con negra y con más bebida que pisco

Un sondeo impulsado por Capel y desarrollado por la consultora Valor indagó en las preferencias de 1.129 personas a nivel nacional sobre el combinado típico: proporciones, tipo de bebida y cantidad de hielo marcan las tendencias por edad.

En el marco del Día de la Piscola, la cooperativa pisquera Capel presentó un estudio nacional que busca resolver el clásico debate: ¿con negra o con blanca? La investigación, desarrollada por la consultora Valor con una muestra de 1.129 personas a nivel nacional, reveló que un 72,5% de los encuestados prefiere mezclar el pisco con bebida cola, frente a un 27,5% que opta por gaseosas blancas.

Además, un 67% afirmó preferir la piscola con bebida original con azúcar, mientras que un 30% elige versiones zero o light.

Las proporciones y el hielo también definen el ritual

El sondeo también abordó la preparación del combinado. El 72% señaló que prefiere su piscola con más bebida que pisco, mientras que un 20% opta por la fórmula “mitad y mitad” y solo un 8% declara preferir más pisco que bebida.

En cuanto al hielo, un 52% utiliza tres o más cubos, seguido por un 42% que emplea dos y un 5% que usa solo uno.

El estudio evidenció variaciones por tramo etario: entre los 18 y 30 años predomina la preparación con más bebida, mientras que en el segmento de 41 a 50 años aumenta la preferencia por mayor proporción de pisco.

En los grupos de 51 a 60 años gana terreno la fórmula 50/50, y en mayores de 61 vuelve a imponerse la mezcla con más bebida. La votación continúa abierta en el sitio connegraoconblanca.cl.