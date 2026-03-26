Tendencias inteligencia artificial

Estudio español revela que la creatividad de la IA para generar imágenes es “deficiente” frente a la humana

Por CNN Chile

26.03.2026 / 16:22

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Investigadores compararon el rendimiento creativo de un modelo de IA con artistas y población general. Los resultados muestran que, incluso entrenada con producciones humanas, la inteligencia artificial obtiene puntuaciones muy inferiores, especialmente cuando opera sin guía.

(EFE) – Un estudio del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) y la Universidad de Barcelona concluye que la creatividad de la inteligencia artificial para generar imágenes es “deficiente” en comparación con la humana.

Publicado en la revista Advanced Science, el trabajo comparó un modelo de IA con artistas visuales y población general mediante una tarea de imaginación visual basada en estímulos abstractos.

IA sin guía: el rendimiento más bajo

Los investigadores evaluaron cinco criterios: agrado, viveza, originalidad, estética y capacidad de suscitar curiosidad. En todos ellos, los artistas visuales obtuvieron las puntuaciones más altas, seguidas por la población general, la IA con guía humana y, en último lugar, la IA sin guía.

Xim Cerdá-Company, colíder del estudio, señaló que “aunque el modelo fue entrenado con las producciones creativas de los participantes humanos, mostró un rendimiento deficiente” y que “lo hacía aún peor cuando no recibía ayuda humana”. Los autores concluyen que los modelos actuales de IA generativa están lejos de reproducir procesos creativos independientes.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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