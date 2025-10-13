Estudio cerebral determina si los antidepresivos te pueden provocar problemas sexuales

Un electroencefalograma que mide la respuesta cerebral al sonido identifica pacientes con mayor riesgo de disfunción orgásmica por ISRS, según estudio presentado en el Congreso Europeo de Neuropsicofarmacología.

Una investigación preliminar presentada en el 38º Congreso del ECNP en Ámsterdam reveló que un electroencefalograma (EEG) puede predecir con un 87% de precisión la disfunción orgásmica en pacientes tratados con antidepresivos ISRS.

El estudio, dirigido por el Dr. Kristian Jensen del Hospital Universitario de Copenhague, analizó a 90 personas con depresión mayor mediante el biomarcador LDAEP, que mide la actividad de serotonina cerebral a través de la respuesta eléctrica a sonidos.

Validación en curso y aplicabilidad clínica

La prueba, no invasiva y de 30 minutos, identificó que niveles bajos de LDAEP indican alta actividad de serotonina, factor crítico en la aparición de efectos secundarios sexuales.

Los participantes, no medicados previamente y con una edad promedio de 27 años, mostraron que este marcador predijo la disfunción orgásmica tras ocho semanas de tratamiento con escitalopram. Los investigadores ya iniciaron un estudio ampliado con 600 participantes para confirmar los hallazgos.

Especialistas independientes como el Dr. Sameer Jauhar del Imperial College de Londres señalaron que el LDAEP “no es una medida directa de la actividad de serotonina” y destacaron la necesidad de validación en muestras más grandes. De replicarse, esta herramienta permitiría tratamientos más precisos para la depresión, reduciendo abandonos terapéuticos y mejorando la calidad de vida de millones de pacientes.