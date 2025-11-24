Estudiante de 17 años de Quilpué obtiene pasantía en el mejor restaurante del mundo

La joven Yomaraily Valdéz viajará a Lima para capacitarse en Maido, elegido número uno del ranking The World’s 50 Best Restaurants 2025.

Yomaraily Valdéz, estudiante de cuarto medio del Liceo Técnico Profesional Obispo Rafael Lira de Quilpué, fue la ganadora de la final nacional del Desafío Ñam y obtuvo la oportunidad de capacitarse durante un mes en Maido, el restaurante limeño dirigido por el chef Mitsuharu Tsumura y reconocido como el mejor del mundo en la lista The World’s 50 Best Restaurants de 2025.

La competencia, organizada por la Fundación Gastronomía Social y apoyada por Zurich Chile, reunió a más de 450 jóvenes de 32 liceos técnico-profesionales. Diez de ellos avanzaron a la final, donde debieron preparar un plato principal de creación propia frente a un jurado compuesto por destacados chefs nacionales, entre ellos Kurt Schmidt, Carlos Labrín, Sebastián Jara y Camila Moreno.

Valdéz, de origen dominicano, presentó un plato llamado Mamey, inspirado en sabores caribeños. La preparación incluyó coco, merluza austral, verduras frescas y casabe de yuca, un pan sin levadura tradicional del Caribe. Su propuesta fue destacada por el jurado por su identidad, técnica y equilibrio.

“La competencia dejó muchos aprendizajes y fue muy entretenida. Con la pasantía en Maido espero ampliar mis conocimientos, conocer nuevos sabores y culturas, y compartir todo lo aprendido para mejorar”, señaló la ganadora.

Los diez finalistas, provenientes de las regiones Metropolitana, Valparaíso, Ñuble, Los Ríos y La Araucanía, fueron premiados además con un curso online de Heinz Wurth y una beca en la Academia Ñam.