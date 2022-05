(CNN) – La estrella de Bridgerton, Ruby Barker, dice que ha estado recibiendo tratamiento hospitalario por problemas de salud mental.

La actriz de 25 años, que interpreta a Marina Thompson en el exitoso drama de época de Netflix, compartió en un video publicado en su Instagram que buscó ayuda profesional porque quería lidiar con el “trauma intergeneracional que lleva dentro”.

Barker reveló que después de estar “muy mal durante mucho tiempo”, decidió concentrarse en su salud mental y está “mejor”.

“Solo quiero ser honesta con todos, he estado luchando”, le dijo a sus 231,000 seguidores, y agregó: “Entonces, estoy en el hospital en este momento y me darán el alta pronto y espero poder continuar. ya sabes, con mi vida y me voy a tomar un pequeño descanso para mí”.

Lee también: Netflix añadió una tarjeta de advertencia en la cuarta temporada de Stranger Things tras tiroteo en escuela de Uvalde

En el sincero video, instó a los fans a “dejar de ser tan duros consigo mismos” y buscar ayuda si están pasando por una experiencia similar.

“Quiero animar a los demás, si están luchando, por favor háganse un favor. Tómense un descanso, dejen de ser tan duros consigo mismos. Y la gente siempre me decía que no fuera tan duro conmigo mismo, y realmente nunca sabía lo que eso significaba”.

Barker aseguró a los fanáticos que estaba “en nuevas alturas” desde que recibió apoyo, y agregó que el diálogo sobre la salud mental necesitaba cambiar. Recordó estar “llena de rabia, frustrada, enojada” y “llevar el peso del mundo sobre mi espalda” antes de recibir un diagnóstico.

Aunque se negó a compartir su diagnóstico, explicó que tenerlo significa que ahora está “renunciándose a mí misma y perdonándome y trazando una línea en la arena”.

Lee también: “Food Porn Plant-Based”: NotCo anunció el estreno de su perfil en OnlyFans

Además de agradecer a sus amigos cercanos y mentores, Barker elogió a Netflix y a la productora ejecutiva de Bridgerton, Shonda Rhimes, por “salvarla” con su papel.

Baker se despidió diciéndoles a los fanáticos que no podía esperar para volver a encarrilar su carrera, después de contraer COVID-19 y sus problemas de salud mental la llevaron a abandonar la producción de West End Running with Lions.

Ella dijo: “No puedo esperar para cumplir con todos mis compromisos y tener una buena carrera y una buena vida. Porque no quiero que mi diagnóstico sea una profecía autocumplida”.