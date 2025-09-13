Tendencias chile

Esta es la Parada Militar de Chile más tierna que verás en Internet

Por CNN Chile

13.09.2025 / 10:49

Un momento que ha captado la atención en redes por el trabajo de las profesoras, así como por la dedicación de los menores para cumplir con su rol. 

Ya estamos en Fiestas Patrias en Chile. Un periodo donde es tradicional que en los distintos colegios y liceos realicen jornadas con bailes típicos para fomentar el amor y respeto por nuestras tradiciones.

Y eso fue lo que hizo el colegio King’s School de San Miguel, pero algo distinto a lo que tenemos acostumbrados. Ya que en vez de realizar bailes típicos con niños de prekinder, optaron por hacer una tierna Parada Militar.

Así tenían una representación del Presidente Gabriel Boric, del funcionario del Ejército que pide la autorización para dar inicio a la Parada Militar y diversos “escuadrones”.

Revisa la tierna Parada Militar

