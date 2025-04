Español en Chile se soprende en un supermercado por los productos: “Hay un pasillo entero de Coca-Cola y Pepsi”

El creador de contenido además calificó como raro el color de la Fanta y que el pan se venda por kilo y no por unidad.

El español y creador de contenido Gonzalo Sans subió a su canal de TikTok (@gonzalo_sans) un video mostrando las cosas que más le llamaban la atención de un supermercado en Chile.

“En el supermercado chileno te encuentras cosas muy extrañas. Voy a compartir lo que a mi, personalmente, me ha llamado la atención“, señaló el tiktoker.

Español relata las cosas que lo sorprendieron en supermercado de Chile

Posteriormente, relató que “aquí en este pasillo veo cosas muy relevantes. Primero, lo naranja que es la Fanta. Siempre lo digo, jamás he visto en ningún país que la Fanta sea tan naranja“.

“Pero mirad luego, un pasillo solo de Pepsi y de Coca-Cola. O sea, el pasillo entero. Pero es que mirad, todo es Coca-Cola y Fanta. Aquí les encanta en Chile la Coca-Cola al punto de tener un pasillo entero”, destacó el creador de contenido.

Más adelante, se dirigió al pasillo de los snacks, en el que aseguró que “otra cosa que me llama la atención es el tamaño de los snacks. Son gigantescos, es muy como Estados Unidos“.

“Esto no lo había visto ni en Argentina ni en España. Aquí tanto a nivel de Coca-Cola como de snacks, es muy todo a lo grande“, acotó.

Finalmente, señaló que “ahora, lo que me parece más curioso de todo. Quizás a alguien no le parecerá curioso, a mi me parece muy curioso. La cantidad de pan diferente que hay -bueno, ahora ya es tarde, así que hay poco- pero mirad”.

“Este tipo de pan yo no lo había visto nunca. Y cuando compras pan, viene el precio del kilo, no de la unidad, como suele ser en España“, sentenció.

Puedes ver el video completo a continuación: