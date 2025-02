“Es lo más cercano a Iniesta en sudamérica”: Streamer argentino enloquece con gol de Carlos Palacios en Boca Juniors

La Cobra -que tiene 2,6 millones de seguidores en TikTok- alabó las cualidades del exColo Colo.

La Bombonera de Boca Juniors se rindió a los pies de Carlos Palacios. El gol del chileno, que a la postre le dio el triunfo a los Xeneizes, enloqueció a los miles de hinchas del club y también sacó aplausos de diversos streamers deportivos de Argentina.

Uno de ellos fue el reconocido La Cobra -que tiene 2,6 millones de seguidores en TikTok– quien alabó las cualidades del exColo Colo.

“Palacios, la deja pasar como un crack para Menentiel, la bestia que la devuelve para, para Palacios. Señor el primer gol de Palacios en Boca. ¡Qué golazo hizo amigo! ¡Qué golazo hizo!, comenzó diciendo el famoso streamer amigo de Davo Xeneize.

Pero La Cobra siguió alabando al nuevo refuerzo de Boca: “Amigo ven Palacios como dice el relator muy bien, tiene todo en la cabeza, literal siempre está bien posicionado, siempre está bien parado, siempre está sin marca, siempre recibe cómodo, siempre la pasa bien, amigo entiende todo de verdad. Yo voy a decirles algo chicos, voy a decirles una frase, creo que si no es Riquelmeana, algo así. Existen los jugadores del fútbol y existen los jugadores que juegan a la pelota. Palacios juega a la pelota”.

Finalmente, destacó: “Yo hablo de Palacios y no quiero termear, pero me parece que Palacios es lo más cercano que tenemos a Iniesta en Sudamérica, me parece. Para mí, repito, para mí”.

Revisa los elogios de La Cobra acá: