Uno de los temas que ha advertido la asociación de Productores Locales de Medicamentos (Prolmed) es de la escasez de ciertos medicamentos que normalmente se importan, como sedantes y relajantes musculares.

En conversación con CNN Chile, Jean Jacques Duhart, vicepresidente ejecutivo de la organización, señaló que “entre los fármacos que han presentado problemas de disponibilidad se encuentran los que se usan al momento de intubar pacientes y que son importados”.

“Eso nos plantea el tema de la necesidad de que como país podamos contar a futuro con mayor capacidad y autonomía en disponibilidad de productos tan esenciales. También reforzar de producción en el país de medicamentos“, dijo.

El ingeniero civil añadió que “de alguna manera la pandemia ha puesto en evidencia una dependencia, una vulnerabilidad en términos de depender de algunos productos que tienen que ser traídos del exterior y que en estas condiciones de emergencia sanitaria, los flujos habituales se empiezan a dificultar”.

“En Chile se nos pasó la mano, una especie de inocencia y de confianza extrema de que uno podía conseguir cualquier cosa afuera, pero en la medida en que entramos en un escenario más incierto, es necesario tener una mirada más inteligente y estratégica“, continuó.

Finalmente, Duhart aseguró que “el precio no puede ser el único criterio” para determinar de qué forma se hará la provisión y que “no sacamos nada con tener un producto a un muy bajo precio pero que no va a llegar nunca, no hay un proveedor disponible o una logística para llegar con ese producto en estas condiciones”.

