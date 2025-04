“¡Y viva Chile!”: Entre aplausos y ovaciones, Pedro Pascal se luce en convención de Star Wars en Japón

En pleno auge de su carrera, el actor se alista para su debut en Marvel como Mr. Fantastic y prepara su llegada al Festival de Cannes con la película Eddington, mientras sigue recibiendo de manera masiva el cariño del público.

El actor chileno, Pedro Pascal, se robó las miradas y la atención del público durante la charla junto al productor y mente creativa de Star Wars, Dave Filoni, en Japón.

Con la calidez que lo caracteriza y visiblemente emocionado por el cariño del público, Pascal despidió su participación con un contundente: “¡Los amo mucho!” Y, como broche de oro, gritó con orgullo un enérgico “¡Y viva Chile!”, lo que provocó aplausos entre los asistentes.

Durante la entrevista, el actor recibió constantes muestras de afecto del público, que no dudó en corear su nombre, lanzarle halagos y celebrar su participación tanto en la saga Star Wars como en otros grandes proyectos de la industria del cine.

El actor vive un momento estelar en su carrera. Además de su papel en la exitosa serie The Last of Us, se prepara para su debut en el universo Marvel como Reed Richards, más conocido como Mr. Fantastic, en la esperada película Los 4 Fantásticos, cuyo primer tráiler ya dejó a los fanáticos al borde del asiento al revelar a Silver Surfer como el gran villano.

Pascal también tendrá presencia en el prestigioso Festival de Cannes con la película Eddington, un proyecto más íntimo que promete consolidar su posición tanto en el cine comercial como en el de autor.