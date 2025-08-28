Encuesta 5C: Cecilia Bolocco, Pedro Pascal, Myriam Hernández y Emilia Dides destacan como favoritos para una “realeza chilena”

En el sondeo, los consultados señalaron que, si existiera la realeza en Chile, escogerían como reina a la Miss Universo Cecilia Bolocco, junto a Myriam Hernández y Emilia Dides. Además, si se realizara una serie sobre la monarquía chilena, la pareja que la ciudadanía elegiría como protagonistas sería el actor Pedro Pascal y Cote de Pablo.

¿Qué momentos de la historia guarda la memoria colectiva de los chilenos? ¿Existe interés en los temas de la realeza? La respuesta es sí, y si Chile tuviera una corona, la reina sería la Miss Universo Cecilia Bolocco, según revela la última encuesta semanal 5C, que la posiciona como la favorita para encarnar una monarquía local.

Y si esta historia se llevara a la pantalla, los protagonistas ya estarían definidos: Pedro Pascal y Cote de Pablo serían la pareja real elegida por la ciudadanía.

“Estos resultados muestran que la realeza, aunque lejana, conecta con nuestra cultura desde la nostalgia y la fantasía. Bolocco simboliza glamour, éxito internacional y cercanía, mientras que Pascal y De Pablo representan orgullo nacional y proyección global”, explica el académico y especialista en opinión pública, magíster en Comunicación Estratégica, Rodrigo Durán Guzmán.

Los favoritos y las memorias que no se olvidan

Un 39% de los chilenos declara tener interés en temas de la realeza —española, inglesa y de otras casas monárquicas—. En cuanto a la frecuencia con que siguen estas noticias, un 4% lo hace de manera frecuente, un 28% de forma ocasional (una vez al mes o más) y un 37% dice que rara vez.

Los favoritos de la corona (ver imagen)

Meet & Greet real: Si pudieras tener un encuentro directo con algún miembro de la realeza, ¿con quién lo harías? (ver imagen)

Escándalos reales en la memoria colectiva (ver imagen)

La reina de Chile: Si existiera la realeza en el país, ¿quién sería la reina? (ver imagen)

La pareja monarca chilena: Si se hiciera una serie sobre la realeza chilena, ¿qué pareja debería protagonizarla como rey y reina?(ver imagen)

Celebridades invitadas a la boda real: ¿A qué celebridad chilena invitarías? (ver imagen)

El príncipe Harry se roba el trono con un 24% de las preferencias entre quienes desearían un meet & greet con él, seguido de cerca por Kate Middleton con un 20%.

El drama también marca huella: el divorcio de Diana y Carlos es recordado por un 48% como el mayor escándalo real. En cuanto a producciones favoritas sobre el tema, destacan la película Diana (36%) y la serie The Crown (31%).

“Hay una identificación emocional muy fuerte con Diana. Ella sigue siendo percibida como la princesa del pueblo, un símbolo de humanidad frente a la rigidez monárquica. Por eso no sorprende que un 84% la prefiera frente al 3% que elige a Camila”, señala Rodrigo Durán Guzmán.

Metodología