(CNN) – Elon Musk tuiteó en su cuenta oficial este domingo que Twitter cambiaría su logotipo a una “X” y que todos los pájaros desaparecerían de la plataforma.

En una serie de tuits, Musk dijo: “Y pronto nos despediremos de la marca de Twitter y, gradualmente, de todos los pájaros”.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023