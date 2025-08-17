Eligen a empanada chilena entre los mejores “pasteles salados” del mundo

Protagonista de cada fiestas patrias, la empanada chilena fue elegida entre los mejores "pasteles salados del mundo".

A exactamente un mes de las fiestas patrias en Chile, una de sus principales protagonistas, la tradicional empanada, fue elegida entre los mejores “pasteles salados” del mundo.

El ránking elaborado por Testa Atlas, posicionó a la tradicional elaboración chilena en el puesto 34 del listado “50 mejores pasteles salados del mundo“.

Taste Atlas le dio una puntuación de 4.2, y especificó que “se preparan comúnmente con masa de harina de trigo rellena de cebolla, carne molida, aceitunas, pasas y huevos duros, las cuales “suelen hornearse“.

“Aunque se preparan y consumen durante todo el año, son especialmente populares durante las Fiestas Patrias en septiembre“, agregaron.

El primer lugar del Rankin lo obtuvo el plato pazarske mantije de Serbia, mientras que el pastel de Brasil en el puesto 7 y la empanada tucumanas de Argentina en el lugar 10, fueron las mejores ubicadas de Sudamérica.