¿El universo dejó de expandirse?: Revolucionario estudio cuestiona el destino cósmico y la energía oscura

Una investigación que analiza estrellas en explosión sugiere que la expansión cósmica se desacelera, desafiando la teoría que mereció un Nobel en 2011 y replanteando el futuro del cosmos.

(CNN) – La expansión del universo podría estar desacelerándose en lugar de acelerarse, según un estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society que desafía el paradigma cosmológico vigente desde 1998.

La investigación, dirigida por el profesor Young-Wook Lee de la Universidad Yonsei, analizó 300 galaxias con supernovas Tipo 1a y descubrió que el brillo de estas explosiones estelares depende críticamente de la edad de sus estrellas progenitoras, invalidando su uso como “candelas estándar” de brillo uniforme.

“El universo actual ya ha entrado en una fase de desaceleración, hoy”, afirmó Lee, lo que implicaría que la energía oscura no es constante sino que evoluciona con el tiempo.

Fin de una teoría cosmológica

El equipo coreano sostiene con 99.99% de confianza estadística que las supernovas más jóvenes son más tenues mientras las más viejas son más brillantes, corrigiendo mediciones previas de distancias cósmicas.

Este hallazgo sugiere que la aceleración atribuida a la energía oscura podría ser un artefacto de medición, abriendo la posibilidad de que el destino del universo podría cambiar hacia un “Big Crunch” donde el cosmos colapsa sobre sí mismo.

Sin embargo, la comunidad científica mantiene escepticismo: Adam Riess, premio Nobel de 2011, calificó la premisa como “defectuosa”, mientras otros expertos subrayan que “las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria”.

La polémica podría resolverse hacia 2026 cuando el Observatorio Vera Rubin comience su cartografiado cósmico decenal, proporcionando datos definitivos sobre este debate que redefine nuestra comprensión del universo.