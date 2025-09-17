El último desfile de “Drako”: Perro del Ejército se despide en la Parada Militar tras años de servicio

Tras la Para Militar, el pastor belga malinois de 9 años dejará el servicio activo y pasará a vivir con la familia de su guía.

Este viernes 19 de septiembre, durante la Parada Militar en el Parque O’Higgins, un perro de la Unidad Canina Militar se despedirá oficialmente del servicio activo.

Se trata de “Drako”, un pastor belga malinois de nueve años, que tras casi una década en el Ejército de Chile participará por última vez en la ceremonia.

“Es un perro único”

Nacido en 2016 como parte de una camada institucional, Drako fue entrenado desde cachorro y pasó la mayor parte de su carrera en el Regimiento de Policía Militar N° 1 “Santiago”.

Durante esos años se especializó en detección de explosivos, intervenciones tácticas y operaciones de seguridad, además de haber sido desplegado en Jefaturas de Áreas Fronterizas y en la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”, donde incluso participó en descensos desde helicópteros.

Su guía y compañero, el Sargento 2° Francisco Rodríguez, destacó la relación que han construido durante estos años: “El nivel de compromiso, el fiato que el amo forma con el perro es excepcional. Es muy buen perro, con un buen nivel de adiestramiento, es fenomenal, un ejemplo para los perros más nuevos”.

“Mi compañero de labores, Drako, es un perro único, por su carácter, su fortaleza, es muy bueno para trabajar, con una gran energía”, agregó Rodríguez respecto a la personalidad del can.

Tras el desfile de este año, Drako dejará el servicio activo y pasará a vivir con la familia de su guía, iniciando así una nueva etapa fuera de la institución.