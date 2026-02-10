Tendencias alemana

“El sur de Chile me hizo llorar”: Alemana se rinde ante los encantos de la Patagonia nacional

Por CNN Chile

10.02.2026 / 18:29

{alt}

“Miren esa vista, despertándose así. Vean eso, qué rico”.

Así comienza el video de la joven alemana y creadora de contenido, Jules Belloth, en donde da cuenta de su experiencia recorriendo el sur de Chile.

En concreto, la mujer recorrió la zona de la Patagonia y alucinó con los paísajes que pudo conocer en su aventura. Entre ellos estuvieron unas termas, y disfrutar de diversos exquisitos platos de la zona sur del país.

“parece de verdad como si fuera de una película. ¡Oh! Me siento tan, tan, tan, tan agredecida porque sin ustedes, sin, obviamente, mi comunidad en Instagram, en Instagram, ¡todo esto no sería posible!”, indicó.

Y agregó: “No estaría aquí ahora, disfrutando de este viaje increíble. Y nada, solo quiero… ¡Ay! Ahora sí de verdad empiezo a llorar. Quiero decir muchas, muchas gracias por su apoyo, por recomendar mi canal también a amigos, amigas”.

Revisa el video completo acá

 

DESTACAMOS

País Trama Bielorrusa: ¿Por qué el Tribunal decidió mantener la prisión preventiva de Ángela Vivanco?

LO ÚLTIMO

Tendencias Se cancela el corte de pelo: Manchester United empata con West Ham y aficionado tendrá que seguir esperando
Fiestas de la Vendimia 2026 en Chile: Más de 40 celebraciones desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía
Poduje por informe de Contraloría tras el megaincendio en Valparaíso: “Vamos a hacernos parte de esta investigación”
PC pide al Gobierno que envíe ayuda humanitaria a Cuba tras bloqueo de EE.UU.: "Es momento que Chile devuelva la mano"
Ripamonti defiende su gestión en Viña del Mar tras informe de Contraloría por irregularidades en el megaincendio
"El sur de Chile me hizo llorar": Alemana se rinde ante los encantos de la Patagonia nacional