“El sur de Chile me hizo llorar”: Alemana se rinde ante los encantos de la Patagonia nacional

“Miren esa vista, despertándose así. Vean eso, qué rico”.

Así comienza el video de la joven alemana y creadora de contenido, Jules Belloth, en donde da cuenta de su experiencia recorriendo el sur de Chile.

En concreto, la mujer recorrió la zona de la Patagonia y alucinó con los paísajes que pudo conocer en su aventura. Entre ellos estuvieron unas termas, y disfrutar de diversos exquisitos platos de la zona sur del país.

“parece de verdad como si fuera de una película. ¡Oh! Me siento tan, tan, tan, tan agredecida porque sin ustedes, sin, obviamente, mi comunidad en Instagram, en Instagram, ¡todo esto no sería posible!”, indicó.

Y agregó: “No estaría aquí ahora, disfrutando de este viaje increíble. Y nada, solo quiero… ¡Ay! Ahora sí de verdad empiezo a llorar. Quiero decir muchas, muchas gracias por su apoyo, por recomendar mi canal también a amigos, amigas”.

