El reinado llega a su fin: Stephanie Vaquer perdió el título femenino de NXT

Stephanie Vaquer, una de las principales figuras latinoamericanas de la lucha libre profesional, perdió este martes el Campeonato Femenino de NXT, marcando así el fin de un reinado que se extendió por 77 días y en el que alcanzó cinco defensas exitosas del título.

La histórica derrota se produjo durante el más reciente episodio de WWE NXT, celebrado en el Performance Center de Orlando, Florida, donde “La Primera”, como se conoce a Vaquer en el mundo del wrestling, se enfrentó a Jacy Jayne, integrante del grupo Fatal Influence.

Pese a dominar gran parte del combate y desplegar nuevamente un alto nivel técnico, la luchadora chilena no logró retener el cinturón.

El desenlace sorprendió tanto a fanáticos como a analistas del circuito, quienes no esperaban una caída tan temprana tras la sólida defensa que Vaquer realizó el domingo anterior en el evento NXT Battleground.

La derrota de Vaquer ante Jayne pone fin a una etapa destacada dentro de NXT, en la que consolidó su presencia como una de las exponentes más importantes del circuito femenino en WWE.

Su paso por la división ha sido valorado tanto por su desempeño en el ring como por el impacto de su figura en la representación latinoamericana dentro de la empresa, incluyendo el reconocimiento como “Revelación del Año” dentro de la marca.

Hasta el momento, WWE no ha confirmado los próximos pasos de Stephanie Vaquer en la compañía, aunque se espera que siga formando parte activa de las próximas transmisiones de la marca.

