El Pulpo navideño de Puerto Montt que desató críticas y que tras sacarlo piden que regrese

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El peluche gigante causó sensación en la ciudad. Muchos criticaron, pero otros curiosos iban sólo para verlo y sacarse una foto.
En gustos navideños no hay nada escrito. Así, al parecer, lo tienen claro en Puerto Montt, en donde ya se ha comenzado a respirar aires festivos.
Fue así como el centro comercial de la ciudad decidió adornar de la mejor manera el recinto para recibir a sus clientes de cara a la Navidad.
Pero hubo un detalle, ya que en ve de optar por un viejo pascuero, un reno o un oso polar, el recinto optó por un pulpo. Sí, un pulpo navideño.
El peluche gigante causó sensación en la ciudad. Muchos criticaron, pero otros curiosos iban sólo para verlo y sacarse una foto.
Al final, la administración del mall decidió retirarlo y cambiarlo por un corazón con ojos locos, más pequeño y menos imponente que el pulpo.
Tras dicha decisión, hubo usuarios que pidieron su regreso por encontrarlo “tierno”.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.