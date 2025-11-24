Tendencias fiestas

El Pulpo navideño de Puerto Montt que desató críticas y que tras sacarlo piden que regrese

Por CNN Chile

24.11.2025 / 18:53

En gustos navideños no hay nada escrito. Así, al parecer, lo tienen claro en Puerto Montt, en donde ya se ha comenzado a respirar aires festivos.

Fue así como el centro comercial de la ciudad decidió adornar de la mejor manera el recinto para recibir a sus clientes de cara a la Navidad.

Pero hubo un detalle, ya que en ve de optar por un viejo pascuero, un reno o un oso polar, el recinto optó por un pulpo. Sí, un pulpo navideño.

El peluche gigante causó sensación en la ciudad. Muchos criticaron, pero otros curiosos iban sólo para verlo y sacarse una foto.

Al final, la administración del mall decidió retirarlo y cambiarlo por un corazón con ojos locos, más pequeño y menos imponente que el pulpo.

Tras dicha decisión, hubo usuarios que pidieron su regreso por encontrarlo “tierno”.

 

