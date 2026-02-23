El mensaje a José Antonio Kast durante la rutina de Bombo Fica en el Festival de Comedia

Con una rutina sobre sus viajes, su vida política y situaciones diarias de la vida, el humorista de traje blanco sacó diversos aplausos.

Paralelo al Festival de Viña del Mar, se está llevando a cabo el Festival de la Comedia realizado por Chilevisión.

En su primera noche compitiendo directamente con Mega y Viña 2026, CHV apostó por un viejo conocido del humor: Bombo Fica.

Con una rutina sobre sus viajes, su vida política y situaciones diarias de la vida, el humorista de traje blanco sacó diversos aplausos.

Algunos de sus chistes tuvieron tintes políticos, recordando las elecciones presidenciales donde José Antonio Kast triunfo.

Fica, reconocido militante comunista, envió un mensaje al futuro mandatario. “Cortemos las manifestaciones, si el webeo terminó. los que ganaron, bien, felicitaciones. Y los que perdimos, aceptamos nuestra derrota. Y al Presidente, le deseo lo mejor, que le vaya bien y que cumpla lo que prometió, porque a la hora que no lo hace con… ahí voy a estar”, indicó sacando risas en el público asistente.