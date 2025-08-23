El llamado viral de un abogado para recuperar el anillo de compromiso de su novia: “Ella está súper triste, con culpa”

En una entrevista, el abogado contó que le propuso matrimonio a su pareja con el anillo de “oro blanco y diamantes” tras 15 años de pololeo.

Un inusual llamado se volvió viral en redes sociales luego de que un abogado pidiera ayuda para encontrar el anillo de compromiso de su pareja.

“Queridos, a mi polola se le perdió su anillo de compromiso, probablemente en trayecto pega, Las Condes-Providencia (Tobalaba). ¿Me ayudan con un RT?”, escribió el jueves David Aranda en X (exTwitter).

El hombre reconoció que el que aparezca “es difícil, pero peor es no intentar”, detallando que la argolla “tiene fecha grabada que puedo verificar”. Además, ofreció una compensación a quien logre dar con ella.

“Ella está súper triste, con culpa”

Aranda contó a Las Últimas Noticias que la novia no sabe cómo perdió la joya. “Cuando se lo regalé, le quedaba un poco suelto porque en la joyería (…) dijeron que era mejor que quedara un poco suelto a muy apretado, porque después se podía ajustar”.

“Así lo hicimos, lo ajustamos. De hecho, ella compró unos resortes por Aliexpress que le recomendó una amiga para que quedara más ajustado. Entonces no sabemos cómo se le cayó”, agregó, detallando que se perdió entre el martes 12 y el miércoles 13 de agosto.

Contó que se regaló en junio del 2024 durante un viaje a Europa. “Nos fuimos de viaje y le propuse matrimonio allá después de 15 años de pololeo. Es un anillo de oro blanco y diamantes. Lo compré acá y eso es lo que más me duele porque fue una travesía”.

Sobre la reacción de su pareja, contó que está “súper triste, con culpa. Los dos estamos bien tristes. Nuestros amigos dicen que lo demos por perdido, pero por sanidad mental mía, hay que intentarlo. Yo soy de las personas que intentan las cosas hasta el final”.

“Ponte en el caso que lo encontró alguien de buena voluntad, alguien honesto. Tú tienes que darle la oportunidad a esa persona de que te lo devuelva, porque esa persona si lo encuentra no tiene cómo saber de quién es. A mí me ha pasado y es una lata no poder ayudar”, cerró.