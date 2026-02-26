El inesperado doble matrimonio que emocionó a Mon Laferte en Viña 2026: “¡Felicidades!”

En medio de su show en la Quinta Vergara, tras recibir las Gaviotas de Plata y Oro, la cantante fue testigo de una peculiar propuesta: una pareja decidió pedirse matrimonio mutuamente, desatando la euforia del público.

La quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento inesperado y cargado de romanticismo.

Mon Laferte, visiblemente emocionada tras recibir la Gaviota de Plata y de Oro en su tercera presentación en el certamen, se disponía a interpretar “Mi Buen Amor” cuando el público captó su atención.

La doble propuesta que robó la escena

Entre los asistentes, una pareja protagonizó una escena pocas veces vista: el hombre ofreció un anillo a su pareja, pero ella, en un gesto inmediato, le mostró otro anillo, convirtiendo el momento en una propuesta mutua y sorpresiva.

Hermano, se pidieron matrimonio al mismo tiempo. Ella esperaba otra canción para pedírselo a él, pero para él esa era perfecta y se lo propuso. Ella, no se quedó atrás, y le dijo que si pidiéndole matrimonio también 🥹🥹🥹✨️ MI BUEN AMOOOOOR#Viña2026 #MonLaferte pic.twitter.com/kEbeNIxz7x — NoSeComoLlamarme (@Qwertyinfernal) February 27, 2026

La cantante viñamarina, al percatarse de la situación, detuvo por un instante su presentación y exclamó con una sonrisa: “¡Felicidades!”, desatando los aplausos y la emoción del “Monstruo”.

El gesto selló una noche inolvidable para la artista, que además de recibir los máximos galardones del certamen, fue testigo de un momento único de amor compartido en la Quinta Vergara.