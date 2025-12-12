Tendencias eurovisión

El ganador de Eurovisión 2024 devuelve su trofeo en protesta por la inclusión de Israel en el concurso

Por CNN Chile

12.12.2025 / 15:04

Nemo, el artista suizo no binario, envía un contundente mensaje a los organizadores, argumentando que la participación israelí contradice los valores de unidad e inclusión que dice defender el festival.

El ganador de Eurovisión 2024, el artista suizo Nemo, devolvió su trofeo a la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) en una fuerte protesta por la decisión de permitir la participación de Israel en el concurso de 2026.

En un mensaje en Instagram, Nemo declaró que “ya no siento que este trofeo pertenezca a mi estante”, argumentando que la inclusión de Israel, durante lo que una comisión de la ONU calificó como un posible genocidio en Gaza, muestra un conflicto irreconciliable con los ideales del festival.

Una crítica frontal a la supuesta neutralidad del concurso

Según reportó NME, la acción de Nemo aumenta la presión sobre la EBU, que ya enfrenta el boicot de seis países, incluidos España e Islandia. El artista acusó al concurso de ser utilizado para “suavizar la imagen” de un Estado acusado de graves faltas, mientras la organización insiste en que Eurovisión es “no político”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Nemo (@nemothings)

Esta protesta se produce después de que el director del festival, Martin Green, publicara una carta abierta defendiendo la decisión basada en el reglamento y prometiendo actuar si algún país no lo respeta, un argumento que no ha calmado la profunda división ética que atraviesa la competición.

